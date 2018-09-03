/ Предприниматели Челябинска смогут купить места под киоски на электронных торгах

Новый порядок взаимодействия введен с 15 сентября.

Сегодня, 2 сентября, стало известно о переходе на электронные аукционы в Комитете по управлению имуществом и земельным отношениям. Новый порядок распространится на земли под уличные павильоны. Об этом рассказал в ходе аппаратного совещания руководитель КУИЗО. Властями уже принято соответствующее положение.

С 15 сентября комитет по управлению имуществом будет продавать места для размещения временных некапитальных объектов исключительно на электронных торгах. Это часть нашей системной работы к тому, чтобы сделать процесс максимально прозрачным и антикоррупционным. — рассказал в ходе аппаратного совещания в администрации Челябинска председатель Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска Сергей Чигинцев.

Такое решение принято для борьбы с посредниками. По словам руководителя ведомства, ранее в Челябинске действовала группа спекулянтов. Новый порядок распределения участков не позволит посредникам вмешиваться.