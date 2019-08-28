Юные спортсмены из Свердловской области отравились в санатории Златоуста

Однако сотрудники санатория обвиняют самих детей в распространении инфекции.

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Сотрудники санатория «Металлург» в Златоусте, на который жаловались родители, считают, что дети заболели из-за того, что они не соблюдают правила личной гигиены. По словам родителей, им сказали, что ребята не моют руки. Сами же они считают, что дело совсем не в аккуратности их детей.

«Мой ребенок был там с 17 по 25 августа, с группой детей из Свердловской области, на спортивных сборах. Все они перенесли кишечную инфекцию. На условия жаловался даже тренер. В санатории сказали, что дети привезли инфекцию сами, а из-за того, что они не моют руки, она распространилась. Но это не так, после каждой тренировки ребята принимают душ. Мы отправили детей в санаторий, а встретили их "синими и зелеными"»— рассказала сайту «Первый областной» Екатерина, обеспокоенная мама одного из детей.

Напомним, что родители сообщили о том, что в санатории антисанитарные условия, которые привели к вспышке кишечной инфекции. Многим детям стало плохо и их забрали домой. Однако работники санатория сообщили, что жалоб на пищу в столовую им поступило всего две, других проблем — нет.

«Дети обращались в медпункт по несколько человек, с тошнотой и рвотой. Не 10-15 сразу, а 1-2, до 6 в один день. После того, как им давали препараты, все симптомы проходили. Я считаю, что дело в том, что дети не проводили гигиенические мероприятия, не мыли руки. К тому же, родители постоянно везут им сумками продукты питания, которые могут быстро испортиться. Дело может быть и в этой еде. Работу сотрудников столовой мы проверили, к ним у нас нет претензий», — сообщила сайту «Первый областной» главный врач санатория-профилактория «Металлург» Елена Яковлева.

Все сотрудники санатория питаются той же едой, что и дети. Жалоб на отравление от взрослых не поступало. Однако родители, в свою очередь, обратились за помощью в прокуратуру и Роспотребнадзор. Роспотребнадзор уже начал проводить проверку в «Металлурге».