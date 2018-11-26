/ Челябинец обещал взорвать несуществующие игровые автоматы в магазине

Автор угроз оказался нетрезв.

Челябинец пообещал взорвать магазин с игровыми автоматами в Ленинском районе. Сообщение с угрозой он передал сотрудникам Единой дежурно-диспетчерской службы, а те — полиции. На адрес, в котором расположен названный магазин, незамедлительно отправились правоохранители. Однако ничего, что бы привело в исполнение угрозу, не обнаружили.

В ходе проведенных оперативных мероприятий взрывных устройств не обнаружено. В помещении магазина игровые автоматы отсутствуют, заявитель находится в состоянии алкогольного опьянения. — сообщили сайту «Первый областной» в ЕДДС.

На то, чтобы убедиться в безопасности помещения и безобидности автора звонка, ушло 15 минут.