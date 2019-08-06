В Челябинской области уничтожили 900 игровых автоматов

Полиция продолжает борьбу с незаконной игорной деятельностью на Южном Урале.

Игровое оборудование во время оперативных мероприятий изъяли в Варненском и Троицком районе. 900 «одноруких бандитов» после проведения экспертизы были переданы на ответственное хранение на муниципальный склад.

В отношении лиц причастных к игорной деятельности были возбуждены уголовные дела. По решению суда игровое оборудование подлежало уничтожению. Автоматы утилизировали на территории производственной базы в Магнитогорске. Момент уничтожения бал заснят на видео.

«С начала 2019 года в Магнитогорске возбуждено два уголовных дела по статье 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные организация и проведение азартных игр)», — сообщила Ольга Штерк, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области.

В 2019 году это уже второе уничтожение игровой техники. Полиция продолжает бороться с фактами незаконной игорной деятельности на территории региона.

