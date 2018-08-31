/ Крупный пожар в Чебаркуле уничтожил несколько домов. Видео

Возгорание тушили более шести часов. Пострадал сотрудник МЧС.

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ЧП в поселке Мисяш произошло днем, 30 августа. Вызов на пульт пожарных поступил в 15:55. По словам очевидцев, возгоранию подверглись частные дома на улице Озерной. Огонь распространился очень быстро и перекинулся на надворные постройки.

К ликвидации пожара подключились 5 экипажей огнеборцев, в том числе из ДОСа и соседнего села Непряхино. Операция проходила в условиях сильного задымления: тушить возгорание приходилось почти вслепую на протяжении 6,5 часов. Окончательно «расправиться» с пожаром удалось лишь к 22:33.

Постройки во дворе сгорели полностью, в домах уничтожена кровля. К счастью, жильцам удалось выбраться самостоятельно — медицинская помощь им не потребовалась. Однако врачи помогли одному из пожарных — мужчина надышался большим количеством дыма.

Возможно, топили баню и не закрыли печку, а может, короткое замыкание. — говорят местные жители.

Истинную причину возгорания предстоит выяснить пожарному надзору: сейчас на месте работают специалисты.