/ О ходе расследования по делу Михаила Скуридина рассказали в полиции Магнитогорска

Сотрудники ведомства проверили более 150 схожих по приметам машин.

В полиции Магнитогорска рассказали, как проходит расследование дела, связанного со смертью журналиста Михаила Скуридина. По словам начальника пресс-службы городского УМВД Марии Морщакиной, на данный момент сотрудники ведомства проверили более 150 схожих по приметам автомобилей.



Сотрудниками полиции проведены все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, свидетелей и очевидцев. Сотрудниками полиции отработано уже более 150 автомобилей схожих по приметам с транспортным средством, водитель которого предположительно находился на месте, где произошел инцидент. Материалы будут переданы в следственный комитет в ближайшее время. — рассказала сайту «Первый областной» начальник пресс-службы УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

Сегодня, 20 мая, стало известно о смерти Михаила Скуридина. Информацию о гибели журналиста подтвердил главный редактор издания «Магнитогорский Металл» Олег Фролов, сотрудником которого был Михаил Скуридин. Отметим, что мужчина находился в коме два месяца.

Напомним, Михаил Скуридин стал жертвой дорожного конфликта в самом центре Магнитогорска, когда вступил в перепалку с водителем серебристого «Киа Спортейдж». В результате дорожного конфликта автовладелец ударил журналиста по голове после чего скрылся с места происшествия.