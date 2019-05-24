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/ Олимпиадник из Магнитогорска получил шанс поступить в любой вуз без экзаменов

Олимпиадник из Магнитогорска получил шанс поступить в любой вуз без экзаменов

Более двух тысяч выпускников могут свободно поступить на бюджет по своему профилю.
сегодня в 18:39
  |  Общество

Более двух тысяч участников Всероссийской олимпиады смогут поступить в ВУЗы в этом году без экзаменов. Право выбирать любой университет по профилю, который соответствует предмету олимпиады, получили 370 победителей и свыше 1,8 тысяч призеров заключительного этапа состязаний, сообщают «Известия».

Одним из таких выпускников-олимпиадников стал Георгий Суспицын из Магнитогорска. В этом году он выиграл Всероссийскую олимпиаду школьников по географии, а в прошлом попал в число ее призеров. Как отмечают «Известия», Георгий увлекся географией в начальных классах благодаря предмету «Окружающий мир», а увидеть многогранность предмета ему помогла учительница Елена Давыдова. Своего преподавателя Георгий называет наставником.

Мне понравилось, что эта наука комплексно изучает жизнь: и природу, и социально-экономические явления. И очень подстегнула к ее изучению увлеченность Елены Павловны. Она активный человек, следила за новостями в науке, участвовала в различных конференциях, профессионально занималась олимпиадниками.— цитируют «Известия» Георгия Суспицына.

Пока что Георгий не раскрывает университет, в который поступит благодаря победе в олимпиаде. Отметим, что по данным Рособрнадзора, в этом году школы выпустят 662 тысячи 11-классников. Для сравнения — в прошлом году эта же цифра достигла отметки в 645 тысяч. Тогда на обучение в бакалавриате и специалитете было зачислено более 460 тысяч человек, 5 тысяч из которых воспользовались правом поступления без экзаменов.

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