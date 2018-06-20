/ Тариф на коммунальные услуги с 1 июля вырастет для челябинцев

Обслуживание одного «квадрата» обойдется в 7,8 рублей.

Накануне, 19 июня, депутаты Гордумы Челябинска приступили к утверждению новых тарифов за содержание жилья. Базовая ставка вырастет на 5,4% и составит 7,8 рублей за квадратный метр. Проект разрабатывается в связи с изменениями в Жилищном кодексе РФ.

Возможно, жильцы увидят в расчетных квитанциях, что стоимость обслуживания квадратного метра выросла «по решению Челябинской городской Думы». Некоторые управляющие компании так уже оправдывали повышение цен. Однако, они забывали при этом упомянуть, что депутаты только приводят тарифы в соответствие с федеральными установками. — оправдываются в Гордуме Челябинска.

Сейчас за чистоту в подъездах и дворах горожане платят 7,4 рубля за квадратный метр. С 1 июля эта сумма возрастет на 40 копеек.

Напомним, это не единственные изменения в «платежках» для челябинцев с 1 июля. С этого дня начнут действовать новые тарифы, коммунальные платежи могут подняться максимум на 3,8%. По России рост платежей, в среднем, равен 4%.