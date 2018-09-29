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сегодня в 15:00
Новые подземные толчки зафиксированы в Катав-Ивановске
В ЕДДС поступают звонки от местных жителей.
/ Новые подземные толчки зафиксированы в Катав-Ивановске

Новые подземные толчки зафиксированы в Катав-Ивановске

В ЕДДС поступают звонки от местных жителей.
сегодня в 15:00
  |  Происшествия

Повторное землетрясение магнитудой 4,5 балла было зафиксировано сегодня, 29 сентября, в районе Катав-Ивановска. Это подтверждает министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.


Ученые института геодезии сообщили, что в районе Катав-Ивановска, на глубине 10 км зафиксировали одноразовый толчок силой 4.5 магнитуды в 14 часов 21 минуту. Сейчас в городе две функциональные группы ГУ МЧС и власти муниципалитета организовали объезд территории. В ЕДДС города поступило 12 звонков. Люди сообщил о толчках. Информации о разрушениях не поступало. Но проверка идёт.
 - рассказал сайту «Первый областной» министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.

Жители города также делятся произошедшем в социальных сетях.

Сидел в машине, сначала подумал, что ветер сильный, но нет, всю машину перетрясло. Было 2 толчка, один между Орловкой и М5 4,5 балла, на глубине 10 км, второй в центре Катава 4.4 балла, на глубине 40км.

- сообщают очевидцы.

Напомним, предыдущее землетрясение магнитудой 5,5  было зафиксировано в районе Катав-Ивановска в начале сентября. Тогда, по словам специалистов, оно было связано со становлением горных пород.

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