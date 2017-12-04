/ Евгений Тефтелев пообещал помочь с ремонтом общежития после пожара

За материальной помощью обратились 5 семей.

В Челябинске продолжается работа по устранению последствий пожара в общежитии на улице 3-го Интернационала. Сегодня на аппаратном совещании о предпринятых мероприятиях доложил глава Центрального района Виктор Ереклинцев. По его словам, за материальной помощью обратились 5 семей, 2 из них полностью собрали все необходимые документы. Челябинский мэр Евгений Тефтелев пообещал, что город окажет помощь в ремонте общежития.

Сейчас есть смета, мы обсчитываем. Участвуем мы, район, управляющая компания. С ее руководителем я виделся в пятницу, мы все проговорили. Я хочу, чтобы сумма окончательно была обозначена, ситуация относится к разряду КЧС, есть фонд резервный. Определим сумму, надо будет очень быстро все сделать. — рассказал Евгений Тефтелев.

Напомним, 27 ноября в общежитии по улице 3-го Интернационала произошел крупный пожар. Возгорание в общежитии по улице 3 Интернационала унес жизни двоих человек — мужчины и женщины. Эту информацию подтвердили в региональном МЧС. Эпицентром возгорания оказалась квартира на 2 этаже 9-этажного дома. Два человека госпитализированы с признаками отравления угарным газом. Следственный комитет устанавливает причины крупного пожара в челябинском общежитии, проводится доследственная проверка.