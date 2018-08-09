/ Сожитель убил и расчленил челябинку из-за семейного конфликта

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве на ЧТЗ.

Полицейские Тракторозаводского района совместно с сотрудниками следственного комитета, задержали подозреваемого в расчленении челябинки. Им оказался 54-летний мужчина, сожитель убитой. По версии следствия, пара поругалась. Мужчина убил сожительницу, а затем попытался скрыть следы преступления. Решил расчленить труп и выбросить в разные мусорные баки.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, с его участием проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения. — рассказал сайту «Первый областной» и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

Известно, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.

Напомним, 7 августа расчленённое тело женщины было найдено на мусорной площадке возле одного из домов Тракторозаводского района. Правоохранителям удалось установить личность жертвы, ей оказалась 41-летняя жительница Челябинска. Жила она в другом районе города. Соседи утверждают, что погибшая была скандальной. Была замечена в употреблении наркотиков и алкоголя. Однажды чуть не сожгла в квартире собственную мать. Однако мама погибшей не может сказать о дочери ничего плохого. Она надеется похоронить ее в скором времени, но сейчас тело ей не отдают.