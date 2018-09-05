/ Возле Кременкуля восстановят сгоревший лес

В акции может принять участие любой желающий.

Завтра, 6 сентября, в окрестностях поселка Кременкуль посадят более 3 тысяч саженцев сосны. Акция направлена на восстановление сгоревшего леса. Проект по посадке стал возможен благодаря движениям «ПосадиЛес» и «ЭКА», поддерживает акцию и министерство сельского хозяйства Челябинской области.

Приглашаем челябинцев, желающих внести свой вклад в сохранение лесов, на посадки! — призывают организаторы.

Сервис «ПосадиЛес» даёт возможность всем желающим посадить дерево. Благодаря поддержке пользователей сервиса, с 2016 года удалось восстановить более ста гектаров леса в нескольких регионах России. Отметим, что принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо связаться с координатором проекта «Посадилес» в Челябинске Дамиром Янаховым по электронной почте: yanakhov2015@mail.ru или телефону 8 (999) 589-78-67.