/ Внедорожник «оседлал» две иномарки в Озерске

Инцидент вызвал недоумение местных жителей.

Накануне в закрытом городе Озерск произошла курьезная авария. Три машины встали в пирамидку на выезде из двора. Авария произошла днем на улице Семенова. О произошедшем сайту 1obl.ru рассказала пассажирка «Тойоты». Иномарка стояла на месте, пока женщина пристегивала в детском кресле ребенка. В это время на ней сверху оказалась «Нива». Еще одна пострадавшая машина — «Хендай Гетц».

Почувствовала удар, подняла голову и увидела, что нам на капот упала «Нива». Но, судя по всему, она хотела проскочить во двор со «встречки» и не увидела «Хендай». Иномарка залетела под «Ниву» и подкинула ее на нас. — рассказала сайту «Первый областной» пассажирка одного из автомобилей-участников Анна Кашина.

Жители Озерска по достоинству оценили возможности внедорожника «Нива» и сравнили произошедшее с рекламной кампанией отечественного автопрома.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают схему аварии, а также причины произошедшего. В результате ДТП никто не пострадал.