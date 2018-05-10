/ Иномарка упала на крышу после удара о ВАЗ в центре Челябинска

Очевидцы говорят о нарушении скоростного режима.

В центре Челябинска 9 мая перевернулся «Ниссан Кашкай». Инцидент случился на улице Энтузиастов. Как утверждают очевидцы, «Ниссан» ехал со скоростью свыше 60 километров в час. Дорога для него была свободной. Однако встречный ВАЗ-21099 в этот момент начал разворачиваться, и отказался пропускать иномарку. Машины столкнулись. «Ниссан» упал на крышу.

Я проходил мимо, видел ДТП. На месте в этот момент работали сотрудники ГИБДД. Рядом с ними стояли оба водителя. — сообщил сайту «Первый областной» челябинец Глеб Потапов.

Очевидцы рассказали, что движение по улице Энтузиастов не было интенсивным 9 мая, а потому из-за ДТП не образовалась пробка.