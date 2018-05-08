/ Молодой водитель статусной иномарки погиб в ДТП с переворотом на Южном Урале. Видео

«Мерседес» вылетел в кювет при невыясненных обстоятельствах.

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Авария унесла жизнь 23-летнего водителя в Кизильском районе. Молодой человек ехал за рулем «Мерседеса» по пути из Магнитогорска в Сибай, когда автомобиль занесло. Иномарка вылетела за пределы проезжей части в кювет и перевернулась. Неудачный «маневр» причинил водителю смертельные травмы.

23-летний мужчина, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», не справился с управлением, совершил съезд с дороги в левый кювет и опрокидывание транспортного средства. В результате чего водитель скончался на месте ДТП. Автомобиль двигался из Магнитогорска, в сторону Кизильского района. В момент дорожно-транспортного происшествия, водитель житель города Магнитогорска, ехал один. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД региона.

Сейчас причины и обстоятельства аварии устанавливаются, Госавтоинспекторы проводят расследование.

Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области 4 человека и 1 единица техники. — рассказали с ГУ МЧС России по Челябинской области.

Известно, что мужчина имел 5-летний водительский стаж. За последний год автомобилист 3 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.