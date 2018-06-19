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Челябинка поделилась пережитым в самолете ужасом

Сильная тряска на огромной высоте сопровождалась невесомостью.
сегодня в 17:29
  |  Происшествия

Жительница мегаполиса поделилась жуткими переживаниями после перелета по маршруту Москва-Челябинск. Женщина летела из столицы России. Но паника пассажирку охватила еще при взлете самолета в московском аэропорту. По словам Анны, на первых же минутах судно начало сильно трясти. Нескончаемая турбулентность чередовалась с воздушными ямами. Свой полет пассажирка сравнивает с аттракционом из фильма ужасов. Чувство страха и безвыходности нарастало. Персонал молчал, а люди молились. В салоне началась паника.

Наше воздушное судно ужасно трясло, пассажиры буквально вжимались в свои кресла, кто-то по инструкции выставлял руки перед собой, кто-то наклонялся вниз, обхватывая руками свои колени. Уже на 4−5 минуте после взлета мы попали в воздушную яму, и появилось состояние невесомости. В салоне стали раздаваться крики, визги, детский плач, начиналась паника. В голове была только одна мысль: лишь бы долететь. — рассказала сайту «Первый областной» челябинка Анна Лекомцева.

Авиакомпания подтверждают причину сильной тряски самолета. Ее сотрудники называют ситуацию штатной. Старший бортпроводник рейса Москва-Челябинск изложил обстоятельства в объяснительной записке.

При выполнении рейса 179 через 3−5 минут после взлета самолет вошел в зону турбулентности. Данная зона была при наборе высоты и при прохождении плотного слоя облаков. Подготовка пассажирской кабины к взлету произведена тщательно и в полном объеме. Бортпроводники находились на местах согласно штатному расписанию. — объяснили происходящее в авиакомпании «Nordwind Airlines».

Пережитым на большой высоте шоком пассажирка Анна поделилась на своей странице в социальных сетях. Тема ее поста оказалась настолько актуальной среди часто летающих челябинцев, что они начали делиться аналогичными историями из своей жизни. Оказывается, что последнее время действительно самолеты стали чаще попадать в зону турбулентности и воздушные ямы. Это явление объясняют климатологи. Специалисты утверждают, резкая смена погоды влияет на смешение теплых и холодных воздушных масс, создается нестабильность в атмосфере. Пока погода не нормализуется, повторения таких случаев не избежать.

Холодная погода сменяется на теплую, это вызывает турбулентные потоки. Столбы воздуха от поверхности неравномерно поднимаются вверх, создавая неустойчивое состояние атмосферы. — поделилась наблюдениями метеоролог Екатерина Пестрякова.

Слова эксперта подтверждает специалист в сфере авиации. Он утверждает, что современная техника конструируется с учетом возможных природных перемен.

Можно, кончено, искать конспирологическую теорию воздействия на погоду. Но, главное, эта проблема не лежит в области авиации. Современная техника приспособлена к полетам практически в любых условиях. Надо смириться с этими реалиями и поддерживать хороший уровень подготовки летного состава. — рассказал сайту «Первый областной» эксперт комитета по транспорту ГД РФ Роман Гусаров.

Как отмечают эксперты, главное в такой ситуации соблюдать спокойствие. Зачастую бездействие персонала совсем не означает его безразличие к пассажирам и возникшей ситуации. В большинстве аналогичных случаев сотрудники авиакомпании действуют по регламенту, не реагируя на панику пассажиров. Спустя несколько дней после пережитого шока челябинка приходит в себя и пакует чемоданы на следующий воздушный рейс.

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