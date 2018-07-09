/ Авиакомпания назвала реальную причину вынужденной посадки самолета Челябинск-Москва

Информация о турбулентности опровергнута.

Вынужденно севший в Нижнем Новгороде самолет, на самом деле направлявшийся из Челябинска в российскую столицу, принадлежит компании «Аэрофлот». Представители авиакомпании сообщили, что решение о смене аэропорта было принято из-за низкой облачности в районе Шереметьево. При этом турбулентности, о которой говорят пассажиры, не было.

Рейс SU1425 Челябинск — Москва ушел на запасной аэропорт в Нижний Новгород в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Время стоянки составило 25 минут. Пассажирам предоставлялись услуги согласно стандартам авиакомпании. В аэропорту Шереметьево рейс SU1425 совершил посадку в 08:09 минут. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ПАО «Аэрофлот».

Напомним, самолет Челябинск-Москва с опозданием прибыл в пункт назначения утром, 9 июля. Пассажирам сообщили, что в связи с неблагоприятными метеоусловиями борт совершит посадку в Нижнем Новгороде, а затем снова попробует приземлиться в российской столице. По словам одной из пассажирок, многие опоздали на следующие рейсы — Москва для них была пересадочным пунктом.