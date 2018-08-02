/ Тихие «сушки» поступят на вооружение южноуральских пилотов

Десять экипажей прошли переобучение в Липецке.

Южноуральские летчики прошли обучение на новых Су-34. Современный истребитель был презентован на Международном авиационно-космическом салоне. Сейчас он поступил на вооружение в южноуральский полк. Здесь сформирована первая в Центральном военном округе технологичная эскадрилья.

На сегодняшний день это один из лучших в мире самолетов по функциональности и задачам, техника ХХI века. Полностью новейшая авионика, система вооружения, экономичные и тихие двигатели. Уровень шума ниже в 2,5 раза. Этот самолет принят на вооружение, прошел все необходимые госиспытания, сейчас перевооружен в наш полк. У нас уже переучено достаточное количество экипажа. — рассказал радио «Business FM Челябинск» летчик авиабазы «Шагол» Александр Шкребтий.

Многофункциональные истребители требуют от пилотов специальных навыков, их подготовка прошла в Липецком центре.