/ Утренний туман «перенаправил» рейсы из Челябинска в соседний аэропорт

Пассажиров приняли в «Кольцово».

Сегодня, 13 июля, несколько самолетов не смогло приземлиться в аэропорту «Челябинск». Туман над взлетной полосой помешал пилотам осуществить посадку. Поэтому рейсы перенаправили в соседний аэропорт — екатеринбургское «Кольцово». Всего крюк перед посадкой в Челябинске сделало два рейса — из Москвы и Симферополя.

В «Кольцово» направлен самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся из Симферополя в Челябинск, а также рейс авиакомпании S7 из Домодедово. Сейчас оба борта вернулись в Челябинск. — рассказали сайту «Первый областной» в справочной международного аэропорта «Челябинск.

Пассажиры прибыли на Южный Урал с задержкой в несколько часов. Отклонение от графика сказалось на других полетах. Сейчас пассажиры ожидают вылета из Челябинска в столицу.

А спонсор уже 3-ей чашки кофе S7. Когда-нибудь улетим, но это не точно. — делится одни из пассажиров.

Отметим, ранее синоптики предупреждали горожан о вероятности туманов на Южном Урале.