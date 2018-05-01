/ Прирученную косулю застрелили на глазах у ребенка на Южном Урале

Животное не побоялось приближавшихся с оружием людей.

Накануне в деревне Калиновка Челябинской области от рук пьяных «охотников» погибла домашняя косуля. Беспомощное животное попало в семью Федоровых вскоре после рождения, когда его мать убили неизвестные. С питомцем в деревне все были знакомы, взрослые и дети регулярно приходили проведать и покормить косулю.

Все в деревне приезжали и с рук кормили. Вчера муж выпустил ее пастись рядом с домом. Она была на привязи, дикие косули все равно ходят и могут напугать. В это время два мужика проехали на машине и выстрелили. Вместе с ними был 2-летний ребенок и женщина. Косуля не убежала, потому что не боится людей. Мы сбежались на выстрелы. — рассказала сайту «Первый областной» жительница деревни Калиновка Людмила Федорова.

Как рассказали участники этих событий, догнать убийц оказалось несложно. Мужчины были пьяны. «Охотник» заявил, что пристреливал ружье и не видел веревки на шее мирно пасшегося животного. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются представители полиции.

Инцидент произошел в 200 метрах от деревни Калиновка. Акт зарегистрирован, сейчас полицейские проводят проверку. Уточняют, была ли косуля домашняя или дикая. В зависимости от этого будет принято решение. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Хозяева животного намеревались передать прирученную косулю в зоопарк, но не успели.



