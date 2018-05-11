/ Жестокое убийство беспомощной косули переросло в уголовное дело

Животное приручили и держали на привязи.

После расправы с ручной косулей в отделе дознания чебаркульской полиции возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Беспомощное животное приютила семья из деревни Калиновка после смерти мамы-косули. Все местные жители знали о дружелюбном питомце, с ним часто проводили время и взрослые, и дети. Жизнь парнокопытного оборвалась после визита пьяных «охотников». Выстрелы услышали хозяева питомца.

После сообщения о стрельбе на место прибыли инспекторы ДПС. Они задержали двух мужчин — жителей Челябинска и Коркино 50 и 42 лет. Они передвигались на автомобиле «Тойота Дуэт». На заднем сидении иномарки обнаружили карабин с оптическим прицелом, принадлежащим одному из мужчин, и гильзу от патрона. Там же лежал труп двухлетней косули с двумя пулевыми ранениями в области лопаток.

Автомобиль и нарезное оружие были изъяты сотрудниками полиции для проведения необходимых исследований, для установления причин смерти труп животного был передан в Чебаркульскую ветеринарную станцию. — сообщили в Чебаркульском МО МВД России.

Ветврачи уже выдали заключение. Установлено, что косуля погибла в результате применения огнестрельного оружия. Теперь нарушителям грозит арест на срок до шести месяцев. Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудниками полиции проводят комплекс экспертиз, направленных на сбор доказательств и установление причастных к преступлению.

Ранее хозяева сообщали, что хотели передать косулю в зоопарк, но не успели это сделать.