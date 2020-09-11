19-летняя девушка погибла в ДТП в Челябинской области

За рулем был неопытный водитель.

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В Троицком районе Челябинской области трое молодых людей попали в аварию. Всем было чуть больше 18-ти лет. Одна из пассажирок не выжила.

Трагедия произошла в четверг, 10 сентября, в 18:30 на 60 километре автодороги Троицк-Степное. За рулем автомобиля ВАЗ-2115 был 21-летний парень, опыт вождения которого был меньше одного года. Он выбрал небезопасную скорость, после чего не справился с управлением, машина съехала в правый кювет и опрокинулась.

«В результате дорожно-транспортного происшествия девушка пассажир 2001 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия, второй пассажир девушка 2001 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована, водитель автомобиля не пострадал»,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

В ведомостях также рассказали, что водитель не раз привлекался к административной ответственности за отсутствие страхового полиса.