Более миллиона рублей украли мошенники у жителей Челябинска

Возбуждены уголовные дела.

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Мошенники в Челябинске не дремлют, а доверчивые горожане снова отдают свои деньги неизвестным. Так, в минувшие выходные двое челябинцев лишились более миллиона рублей.

Неприятные инциденты произошли в Советском и Тракторозаводском районах. Местные жители 1988 и 1981 года пришли в местные отделения полиции с аналогичными заявлениями: поступил звонок, абонент представился сотрудником банка и под различными предлогами узнал всю необходимую информацию. Спустя время, с банковских карт челябинцев списали 880 и 130 тысяч рублей соответственно.

«По данным фактам в отделах полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации „Мошенничество“. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на раскрытие противоправных деяний и задержание подозреваемых»,— прокомментировали в ОС со СМИ УМВД России по Челябинску.

И вновь сотрудники полиции предупреждают челябинцев о том, что личные данные, а также данные банковских карт запрашивают только мошенники. Передавать им секретную информацию запрещено, даже если абонент обращается к вам по имени и отчеству.