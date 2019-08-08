Нетрезвый южноуралец устроил дорожно-транспортное происшествие

В аварии пострадало сразу несколько человек.

На Южном Урале нетрезвый водитель спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла вчера, 7 августа, в 15:15 минут на 25 километре автомобильной дороги Карталы — Снежный, на территории Карталинского района. За рулем автомобиля «Лада Гранта» находился 62-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

«По предварительной информации, при совершении обгона, водитель не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля «Лада Гранта», он был госпитализирован с места происшествия. Пассажир, находящаяся в этом же автомобиле, женщина 57 лет, также получила травмы. Ей было назначено амбулаторное лечение.