В Челябинской области за выходные 269 водителей сели за руль пьяными

Среди них 31 человек совершили данное правонарушение во второй раз.

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В Челябинской области сотрудниками Госавтоинспекции проводятся регулярные проверки, с целью выявления нарушителей правил дорожного движения. Так, за минувшие выходные с 5 по 7 июня 2020 года на территории региона было выявлено более двухсот водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

«С 05 по 07 июня 2020 года сотрудниками ГИБДД к административной ответственности привлечено 269 водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По решению суда они будут подвергнуты наказанию в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административному штрафу в размере 30 000 рублей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

31 водитель совершил данное правонарушение не в первый раз. Они будут привлечены к уголовной ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Кроме того, на территории региона было зарегистрировано 20 ДТП. В авариях 21 человек получили травмы, скончался один человек.