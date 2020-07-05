Нетрезвых автолюбителей выявили в Челябинске

Проверка водителей сотрудниками ГИБДД прошла в рамках специального мероприятия.

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В Челябинске в ночь на 4 июля сотрудники Госавтоинспекции провели специальное мероприятие «Тоннель», в рамках которого проверили автолюбителей на состояние алкогольного опьянения. Какие результаты получили стражи порядка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Так, в ходе мероприятия сотрудники ГИБДД выявили 15 нетрезвых водителей. Они отстранены от вождения автомобилей, на них составлены протоколы.

«В соответствии с действующим законодательством правонарушителям грозит лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. В случае повторного совершения данного деяния предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ, предусматривающая максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет»,— сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ходе спецмероприятия сотрудники ГИБДД выявили 9 водителей, не имеющих права управления автомобилем. Они также привлечены к административной ответственности.

Полицейские напоминают, что нетрезвый водитель подвергает не только свою жизнь опасности, но и жизнь окружающих его людей. Поэтому садиться за руль в пьяном виде недопустимо.