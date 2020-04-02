Нетрезвый водитель протаранил шлагбаум в Челябинске

Ранее мужчина был лишен водительских прав.

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В Челябинске нетрезвый водитель протаранил шлагбаум гаражного кооператива. Ночью 36-летний челябинец в условиях карантина вышел из дома и сел за руль автомобиля «Мазда», управляя которым и снес ограждение в Тракторозаводском районе.

«Прибывшие незамедлительно на место происшествия сотрудники ДПС обнаружили у водителя признаки опьянения. От законного требования сотрудников полиции о прохождении освидетельствования на состояния опьянения гражданин отказался», — сообщили сайту «Первый областной» в Отделении пропаганды БДД ОГИБДД Челябинска.

Водитель был задержан и доставлен в отдел полиции, где в его отношении составили материал по признакам преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».