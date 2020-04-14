Копейчанина с поддельными правами остановили сотрудники полиции

Мужчина, лишенный прав, приобрел дубликат в интернете.

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В Копейске сотрудниками полиции был остановлен автомобиль, за рулем которого оказался мужчина с поддельными правами. 34-летний житель города предъявил документы сотрудникам ГИБДД, которые поставили под сомнение подлинность водительского удостоверения.

«Подозрительный документ сотрудники органов внутренних дел изъяли и направили на экспертизу. По итогам исследования специалистами дано заключение о том, что удостоверение поддельное. Задержанный пояснил, что осенью прошлого года он был лишен права на управление транспортным средством за передвижение на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения на полтора года», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Поддельные водительские права мужчина заказ через интернет. Документ обошелся ему в двенадцать тысяч рублей.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, — лишение свободы на срок до одного года.

Сотрудники полиции работают над установлением личности продавца поддельных документов.