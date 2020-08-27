Челябинки организовали бордель в Новом Уренгое

В момент задержания в салоне работали 4 девушки.

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Две челябинки и одна жительница Башкирии организовали бордель на севере России. Притон работал в Новом Уренгое как минимум на протяжении полугода. Его деятельность была остановлена в декабре 2019 года, сообщили сегодня, 27 августа, в ГУ МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.



Организаторами интим-услуг стали три женщины 1979, 1987 и 1995 годов рождения, две из которых родом из Челябинской области. Совместно с жительницей Башкирии они арендовали помещение для борделя. В подчинении у женщин работали девушки от 22 до 40 лет.

«В момент задержания в помещении находились администратор салона и 4 девушки, которые за денежное вознаграждение оказывали услуги интимного характера. При обыске в помещении массажного салона изъяты денежные средства, банковские карты, мобильные телефоны и другие предметы, подтверждающие организацию незаконной деятельности»,— сообщили сайту «Первый областной» представители ГУ МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В отношении владелиц борделя отдел дознания ОМВД России Нового Уренгоя возбудил уголовное дело по части 1 статьи «Организация занятия проституцией» уголовногоо кодекса. По ней подозреваемые могут получить до 5 лет лишения свободы. Дело расследовано и направлено в суд.