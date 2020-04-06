Молодая копейчанка «одолжила» машину подруги и разбила ее

Возбуждено уголовное дело.

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Две копейчанки, являясь хорошими подругами, проживали вместе в одной квартире. Казалось бы, что может пойти не так? Оказалось, многое.

Одна из девушек обратилась в местное отделение полиции — она нашла свой автомобиль марки «Пежо» припаркованным не в том месте и с повреждениями на кузове.

Оказалось, что ее соседка взяла автомобиль без разрешения, пока хозяйка отсутствовала дома, но по итогу не справилась с управлением. Теперь ей грозит уголовный срок.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения)», — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что максимальные санкции по данной статье подразумевают лишение свободы на срок до пяти лет. На данный момент ей пока избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.