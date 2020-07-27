Две иномарки столкнулись на перекрёстке в Челябинске

Сообщается как минимум об одном пострадавшем.

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В Челябинске на перекрёстке улиц Каслинская и Островская столкнулись две иномарки. ДТП произошло сегодня, 27 июля, в вечернее время. Факт инцидента «Первому областному подтвердили в региональном ГУ МВД.



«Столкнулись автомобили „Киа“ и „Тойота“. На месте работают сотрудники ГИБДД»,— прокомментировали 1obl.ru. В пресс-службе ГУ МВД области.

По словам очевидцев, одна из машин — «Киа», после столкновения вылетела на трамвайную остановку. Помимо полицейских на месте происшествия работают МЧС и скорая. По данным «Первого областного» в аварии пострадал как минимум 1 человек. Сейчас на участке затруднено движение по Каслинской в сторону выезда из города до Островского и в сторону Проспекта Победы.





Напомним, это не первая авария с пострадавшими, произошедшая сегодня, 27 июля. Ещё одно ДТП случилось на Университетской набережной. Там «Лексус» сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Мужчина, от полученных травм, скончался.