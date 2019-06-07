/ Замглавы Челябинска по социальному развитию подал в отставку

7 июня Игорь Лопаткин работает последний день.

Заместитель главы Челябинска по социальному развитию Игорь Лопаткин подал заявление об отставке. Пятница, 7 июня, станет для него последним днем работы. Информацию местных СМИ сайту «Первый областной» подтвердил руководитель управления информации городской администрации Владимир Сафонов.

Игорь Лопаткин написал заявление по собственному желанию. Причин он не называет, сегодня работает последний день. С понедельника его обязанности будет исполнять другой человек. Кто — объявит глава города на аппаратном совещании. — рассказал сайту «Первый областной» начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Игорь Лопаткин является уроженцем Челябинска. Он окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление», а также театральное отделение Челябинского музыкального училища, курс народного артиста РФ профессора Н. Ю. Орлова. Служил в рядах Советской армии. С апреля 1988 Игорь Лопаткин состоял в труппе Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова. В 2005 году был удостоен почетного звания «Заслуженный артист России», а через три года возглавил театр драмы имени Орлова.

В апреле 2010 Игорь Лопаткин был назначен на должность заместителя главы города по социальному развитию и занимал эту должность 9 лет.