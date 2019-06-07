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/ Несколько десятков южноуральских пилотов лишились дипломов после авиакатастрофы в Подмосковье

Несколько десятков южноуральских пилотов лишились дипломов после авиакатастрофы в Подмосковье

О проблемах специалистов сообщил «Коммерсантъ».
сегодня в 10:33
  |  Общество

Проверка Генпрокуратуры России после авиакатастрофы АН-148 в Подмосковье выявила, что дипломы пилотов, которые закончили Южно-Уральский государственный университет, оказались недействительными. Об этом сегодня, 7 июня, сообщил «Коммерсантъ».

Будущие пилоты осваивали в ВУЗе теоретическую часть, а практику проходили в учебно-тренировочном центре «ЧелАвиа», а после — на созданном на его базе частном профессиональном образовательном учреждении «Челябинское летное училище гражданской авиации». Издание сообщает, что вопросом южноуральских выпускников занялись как раз после крушения самолета «Москва — Орск» «Саратовских авиалиний».

Межгосударственный авиакомитет установил, что пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, обледенение которых произошло в ходе набора высоты. Командир экипажа, получив неверные данные о падении скорости, решил разогнать воздушное судно, переведя его в пикирование, во время которого и произошло столкновение с землей. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. — пишет «Коммерсантъ».

Проводя проверку, прокуратура выяснила, что второму пилоту разбившегося самолета Сергею Гамбаряну 21 июня 2017 года было выдано свидетельство коммерческого пилота на основании обучения, которое он прошел в ЮУрГУ. При этом сам университет не имел сертификата авиационного учебного центра и утвержденной программы подготовки. Кроме того, прокурорами было выявлено еще 64 пилота, закончивших южноуральский вуз. Материалы были направлены в Росавиацию, которая, в свою очередь, провела собственную проверку и стала выносить приказы об аннулировании свидетельств коммерческих и линейных пилотов.

Сайт «Первый областной» направил в ЮУрГУ запрос, чтобы получить комментарий по ситуации. Представитель университета пообещал ответить позднее.

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