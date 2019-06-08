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Лишение дипломов южноуральских пилотов прокомментировали эксперты

Документы, которы требует Росавиация, просто не могут существовать, считает руководитель «Челябинского летного училища» Александр Матусевич.
сегодня в 11:05
  |  Общество

Руководитель «Челябинского летного училища» Александр Матусевич прокомментировал лишение лицензии у десятков пилотов, окончивших ЮУрГУ. Все они проходили в университете теорию, тогда как практические навыки осваивали в «ЧелАвиа», которое позже стало «Челябинским летным училищем гражданской авиации. В Росавиации утверждают, что никаких прав на образовательную деятельность у этих заведений не было, хотя прежде представители ведомства подписывали документы и программы для курсов. Сейчас же Росавиация требует предоставления сертификатов, однако, по словам Александра Матусевича, такие документы просто не могут существовать.

Мы и ЮУрГУ, и все остальные, должны получить сертификат учебного центра. А он не может быть образовательному учреждению. Потому что этот документ для обучения специалистов. Мы учим студентов, они не специалисты еще. Мы даем образование среднее профессиональное по специальности «пилот». Они потом идут в авиакомпании с этим документами, и авиакомпания их посылает в учебные центры и они переучиваются на какой-либо из типов самолетов, которые эксплуатируются в этой авиакомпании. И когда я задал судье внимательно вопрос: «Каким нормативным документом вы регламентируете свой иск?». А прокурор отвечает: «Это мнение Росавиации и позиции Генеральной прокуратуры. — «А закон-то мне назовите?», а судья говорит: «А вам что этого мало что ли?». Так и назовите — правовой беспредел. — рассказал радио «Business FM Челябинск» руководитель «Челябинского летного училища» Александр Матусевич.

Летное училище на данный момент не работает. В ангарах стоят самолеты и тренажеры, а штат, уверяет Александр Матусевич, практически расформирован. Абитуриентов набрать невозможно поскольку идут постоянные тяжбы. Но, вместе с тем, у судов нет однозначной позиции. Летом прошлого года они частично восстановили в правах одних пилотов, а другим аннулировали удостоверения. При этом все ответчики были в равных условиях и с одинаковыми исками. Позже суды снова хаотично пересматривали дела. Свою историю приводит в пример один из выпускников «ЧелАвиа» Алексей Петров.

Я выиграл первую инстанцию в июле прошлого и апелляционную инстанцию в декабре. Да, пока я успешно работаю, только я как раз попал вот в тех, кто был повторно аннулирован. У меня решение было в декабре Свердловского апелляционного суда и приказ был признан незаконным, отменен, он была приписка, что можете рассмотреть возможность повторного аннулирования. В этом апреле уже Росавиация издала новый приказ в котором аннулировало мое пилотское повторно на тех же основаниях. И я пошел в суд. Было судебное заседание первой судебной инстанции, и суд уже вынес решение не в мою пользу. Тот же Кировский суд наш районный, который в прошлом году меня поддержал. В этом году, несмотря на то, что приказ повторный на тех же основаниях, выносится решение уже в пользу Росавиации. Вот такая вот идет судебная переобувка полная. — рассказал выпускник «ЧелАвиа» Алексей Петров.

СМИ связывают давление со стороны Росавиации с катастрофой «Саратовских авиалиний» под Москвой в феврале прошлого года. Тогда вторым пилотом борта был выпускник «ЧелАвиа» Сергей Гамбарян. Инспекторы, в свою очередь, продолжают настаивать, что все проверки они инициировали еще до трагедии.

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