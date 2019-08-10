Житель Челябинска задержан за дебош в аэропорту Геленджика

В отношении него возбуждено административное дело.

Накануне вечером полиция в Геленджике задержала авиадебошира, прибывшего рейсом из Екатеринбурга. Прямо с борта самолета его доставили в дежурную часть.

Сотрудникам транспортной полиции в аэропорту города Геленджик поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета, следовавшего рейсом из Екатеринбурга в Геленджик, находился пассажир, который нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью, на неоднократные замечания бортпроводников не реагировал.

Нарушителем порядка оказался житель Челябинска, в отношении него возбуждено административное дело по статье «Мелкое хулиганство». На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего