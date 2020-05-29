«Дети не по возрасту, а по душе»: в Челябинской области ко Дню защиты детей семьям с инвалидами предоставят продуктовые наборы

Помощь должны получить 100 южноуральских семей.

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Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова выступила с инициативой о том, чтобы ко Дню защиты детей поддержать семьи с «детьми не по возрасту, а по душе». Речь идет об опекунах, которые заботятся о взрослых людях, с детства страдающих тяжелыми органическими поражениями нервной системы, ментальными нарушениями, задержками в развитии. Несмотря на то, что они уже достигли совершеннолетия, такие люди всегда в душе остаются детьми.

Часто опекун не может отлучиться и постоянно находится со своим подопечным.

«Один из родителей, а иногда и единственный, вынужден находиться с больным ребенком 24 часа в сутки 7 дней в неделю без возможности не то чтобы найти полноценную работу, а даже просто отлучиться в магазин. Таким семьям трудно всегда, а сейчас, в кризисный период они и вовсе оказались в критической ситуации», — пишет в своем обращении Евгения Майорова.

Призыв помочь таким семьям уполномоченный по правам ребенка направила крупным предпринимателям Челябинской области. Всего продуктовые наборы планируют предоставить сотне южноуральских семей.