Нетрезвого водителя задержали за смертельное ДТП в Аргаяшском районе

Судом ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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В Аргаяшском районе задержали водителя, совершившего дорожно-транспортное происшествие, когда он находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Авария произошла на 19 километре автодороги Аргаяш — Худайбердинск — Новогорный — ТЭЦ.

«Водитель автомобиля „Тойота Лэнд Круйзер 200“ выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки „Рено Логан“. В результате ДТП водитель автомобиля „Рено“ скончался, его пассажир госпитализирован. Сотрудниками полиции установлено, что на момент столкновения водитель „Тойота“ находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Следственный отдел по Аргаяшскому району возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителя автомобиля «Тойота» задержали. Ему было предъявлено обвинение. Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.