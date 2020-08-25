Нетрезвого мужчину вытащили из воды челябинские матросы

Купание не останавливает даже холодная погода.

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Купальный сезон подходит к своему логическому завершению, даже погода в последнее время так и просит оставаться дома в тепле. Однако это не останавливает некоторых челябинцев, желающих искупаться в водоемах.

Вчера, 25 августа, на пляже «Смолинский» произошел несчастный случай. 26-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения проигнорировал предупреждения спасателей и зашел в воду, чтобы поплавать. Но матросы в любом случае были настороже.

«Далеко он зайти не смог — упал в воду лицом вниз и не мог перевернуться. Мы сразу же среагировали и извлекли пострадавшего из воды», — рассказали спасатели.

Но даже когда мужчину вытащили из воды, матросам-спасателям приходилось оставаться на пляже и, буквально, следить не только за мужчиной, но и за всеми отдыхающими, чтобы предотвратить очередную попытку искупаться. К слову, медицинская помощь мужчине не потребовалась.