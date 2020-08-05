Четыре человека опрокинулись вместе с лодкой на челябинском пляже

За два дня спасатели вытащили из воды семерых отдыхающих.

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В Челябинск вернулась жаркая погода, вместе с ней на городских пляжах увеличилось число ЧП. По данным пресс-службы УБЖ города, за два дня помощь спасателей на воде потребовалась семерым отдыхающим.

На пляже «Восточный берег» во вторник, 4 августа, из-за порыва ветра опрокинулась надувная лодка. В ней находились четыре человека.

«Все пострадавшие находились в воде под лодкой. Мы извлекли их из воды и доставили на берег. В медицинской помощи они не нуждались», — рассказала начальник спасательного поста № 8 Наталья Зотова.

На этом же пляже едва не утонул 11-летний мальчик. Школьника накрыло волной, из воды его достали спасатели, доставили на берег и передали родителям.

На расстояние в тысячу метров от берега унесло надувной матрас на пляже «Прибой». Отдыхающие уже выбились из сил и не могли вернуться на сушу. Они подали сигнал и попросили о помощи. К берегу им помогли вернуться спасатели. Инцидент произошел в понедельник, 3 августа.

Напомним, купаться следует только на оборудованных пляжах, где дежурят матросы-спасатели. Не используйте надувные матрасы в качестве плавсредств, во время катания на лодке надевайте спасательные жилеты. Не заходите в воду в состоянии опьянения. Следите за детьми во время отдыха.