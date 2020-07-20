На пляжах в Челябинске посетителям напоминают правила безопасности и призывают соблюдать чистоту

Работу проводят матросы-спасатели с помощью громкоговорителей.

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На городских пляжах Челябинска матросы-спасатели призывают посетителей соблюдать правила безопасности, а также поддерживать чистоту. Оповещение проводится по поручению главы Челябинска Натальи Котовой.

«На муниципальных пляжах усилена информационно-разъяснительная работа с отдыхающими по вопросам соблюдения правил нахождения на пляжах и соблюдения чистоты и порядка. Оповещение граждан проводится матросами-спасателями посредством громкой связи через мегафоны», — прокомментировал ситуацию заместитель Главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

Кроме того, на общественных пляжах были выделены специальные зоны для курения. Их снабдили информационными табличками, а также там были установлены дополнительные урны.

Необорудованные пляжи регулярно патрулируются по установленному графику. За последнюю неделю на воде спасли двенадцать человек, среди которых было двое детей.