На городских пляжах Челябинска матросы-спасатели призывают посетителей соблюдать правила безопасности, а также поддерживать чистоту. Оповещение проводится по поручению главы Челябинска Натальи Котовой.
«На муниципальных пляжах усилена информационно-разъяснительная работа с отдыхающими по вопросам соблюдения правил нахождения на пляжах и соблюдения чистоты и порядка. Оповещение граждан проводится матросами-спасателями посредством громкой связи через мегафоны», — прокомментировал ситуацию заместитель Главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.
Кроме того, на общественных пляжах были выделены специальные зоны для курения. Их снабдили информационными табличками, а также там были установлены дополнительные урны.
Необорудованные пляжи регулярно патрулируются по установленному графику. За последнюю неделю на воде спасли двенадцать человек, среди которых было двое детей.