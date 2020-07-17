Ирина Гехт: «Рост заболеваемости связан с пляжными выходными»

Подтвержденных случаев COVID-19 в Челябинской области уже практически 10 тысяч.

Послушать 00:00

На сегодняшний день, 17 июля, в Челябинской области выявлено 145 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего же общее число заболевших практически достигло 10 тысяч человек.

Пока, безусловно, лидером по выявлению ковида является Челябинск. За последние сутки в городе-миллионнике заболело 40 человек. Но совсем рядом оказался Миасс — 31 человек. И недалеко в статистике расположился Златоуст — 26 человек.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт отметила, что это может быть связано с жаркой погодой и пляжными выходными.

«Также одним из факторов является ослабления внимания муниципалитетов к контролю за соблюдением режима повышенной готовности. То есть, мы говорим о том, что мы, на самом деле, разрешаем работать многим заведениям, понимая, что люди устали, и бизнес должен работать. Но это не снимает обязательств, наоборот, наверное, их удваивает, по контролю соблюдения режима повышенной готовности профилактических мероприятий», — сообщила Ирина Гехт корреспонденту медиахолдинга ОТВ.

Также чиновник отметила, что в случае нарушения всех предписанных санитарно-эпидемиологических норм, учреждения и заведения будут закрываться.

Напомним, что режим повышенной готовности в Челябинской области действует до 26 июля включительно. Важно обязательно соблюдать социальную дистанцию, не забывать носить маску в общественных местах и мыть руки.