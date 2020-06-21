С Днём медицинского работника поздравил Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области поблагодарил всех медиков за их высокое служение и мужество.

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Сегодня, 21 июня, в России отмечается День медицинского работника. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех тех, кто стоит на страже здоровья южноуральцев и поблагодарил их за самоотверженный труд.

«В этот день мы с особой теплотой поздравляем наших дорогих медиков, всех тех, кто готов в любую минуту помочь нам преодолеть болезни и недуги, вернуться к полноценной жизни. День медицинского работника объединяет на Южном Урале тысячи врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов, организаторов здравоохранения. Их усилиями в регионе создана многоуровневая система оказания медицинской помощи с опорой на высокие технологии, качественную диагностику и доступность медицинских услуг»,— сказал глава региона.

Алексей Текслер отметил, что в этом году медицинские работники оказались на переднем крае борьбы с коронавирусом. И в кратчайшие сроки они профессионально провели первые врачебные и профилактические мероприятия, которые позволили не только оказать оперативную помощь заболевшим, но и выиграть время, и локализовать очаги инфекции.

«Мы благодарим вас, уважаемые медицинские работники, за ваше высокое служение, мужество, стойкость и самоотверженность. Пусть в вашей жизни будет меньше экстремальных ситуаций, а работа приносит радость и умиротворение»,— сказал губернатор.

Также он пожелал всем медикам крепкого здоровья, поддержки близких, мира и благополучия в семьях.