/ Буйный клиент банка вынудил охранников применить грубую силу

Очевидцы утверждают, что в мужчину стреляли, чтобы остановить дебош.

В Челябинске в одном из центральных отделений Сбербанка произошла потасовка между клиентом и охранниками. Очевидцы утверждали, что мужчина вел себя безобидно, а обеспечивавшие безопасность люди, напротив, били его и даже стреляли, догоняя клиента.

Я не знаю, что там было, но стрелять — это уже перебор. Тем более, когда молодой человек стоит спокойно, выхватывать его вещи и кидать на землю. — рассказала очевидица.

Инцидентом уже занимаются в полиции.

Сообщение зарегистрировано. Проводится проверка. Стрельбу мы не подтверждаем. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе УМВД города Челябинска.

Стрельбу также отрицают представители Сбербанка. Кроме того, сообщается, что клиент не был так безобиден, как говорят очевидцы.

Мужчина, пришедший в филиал банка, вел себя агрессивно — нецензурно выражался, наносил удары сотрудникам охранного предприятия, сломал дверное стекло на входной группе. В деталях инцидента разбираются правоохранительные органы. — сообщила сайту «Первый областной» Менеджер Управления маркетинга и коммуникаций Челябинского отделения ПАО Сбербанк № 8597 Индира Бучельникова.

Отметим, что на фотографиях, предоставленных очевидцами, видны следы дебоша — разбитое стекло.