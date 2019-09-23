Нетрезвая дама кинулась с кулаками на полицейского в аэропорту Челябинска

Пассажирку не пустили на борт самолета в Анталью.

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В челябинском аэропорту полицейские задержали двух дебоширов. Жители Кургана, будучи в состоянии алкогольного опьянения, прямо в помещении громко выражались нецензурной бранью, не обращая внимания на замечания людей. Представители авиакомпании, которой собиралась отправится «парочка» в Анталью, приняли решение не пускать их на борт.

«Жители Кургана, 31-летний мужчина и 46-летняя женщина, не были допущены до посадки на борт самолёта и доставлены в дежурную часть ЛОП в аэропорту. В отношении обоих возбуждены административные дела по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ „мелкое хулиганство“»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Но даже там дебоширы не успокоились: мужчина начал публично оскорблять представителя полиции, а женщина даже распустила руки в отношении стража порядка. На данный момент решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.