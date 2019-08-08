В челябинском аэропорту появилась уникальная фотовыставка

Посмотреть фотографии сможет любой желающий.



В челябинском аэропорту пассажиров теперь встречает фотовыставка. Снимки гор, лесов, и бескрайних полей расположились в «чистой» зоне. Фотовыставка сразу стала местом притяжения для людей, вылетающих из Челябинска.

Часть экспонатов предоставил Исторический музей Южного Урала. Как поясняют организаторы выставки, для некоторых удачных кадров авторам понадобился не только опыт, но и удача.

«Я надеюсь, что гости Южного Урала, побывавшие на этой выставке, узнают много нового о нашем крае. Ведь это не только индустриальный регион или место, куда они приехали по делам. Это совершенно уникальные уголки с первозданной природой. Возможно, наши гости захотят приехать к нам уже туристами», — рассказал Владимир Богдановский, директор Исторического музея Южного Урала.

В 2014 году на первом фестивале «Первозданная Россия», челябинские мастера из творческого объединения «Каменный пояс», сразу привлекли внимание организаторов. Через год оргкомитет предложил южноуральцам сделать свой отдельный раздел. Вскоре экспозиция стала полноценной выставкой под названием «Первозданная Россия: Южный Урал».