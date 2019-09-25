Кадры нападения на полицейских в аэропорту Челябинска обнародовало следственное управление на транспорте

Дебоширка из Кургана сопровождала свои действия отборной нецензурной бранью.

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На пару из Кургана завели уголовные дела за оскорбление и нападение на полицейских при исполнении в аэропорту Челябинска. Перепалка стражей порядка с нетрезвыми пассажирами авиакомпании «Ред Вингс» была снята на видео. На кадрах видно, как женщина набрасывается на полицейского, параллельно оскорбляя его. В один из моментов она даже пыталась его укусить. При этом сотрудник правоохранительных органов предупреждает даму, что находится при исполнении служебных обязанностей.

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждены уголовные дела в отношении двух жителей города Кургана по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)», — сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Напомним, 22 сентября в челябинском аэропорту были задержаны двое жителей Кургана, которые собирались отправиться в Анталью. Парочка сначала поругалась с работником аэропорта, который вызвал транспортную полицию. В момент выяснения обстоятельств произошедшего стражи порядка сами стали жертвами нападения неадекватных пассажиров. Авиакомпания приняла решение не пускать курганцев на борт. Они были доставлены в полицию. В настоящее время на обоих заведены уголовные дела. Мужчина, ограничившийся словесными оскорблениями, может отделаться крупным штрафом, а вот даме грозит наказание посерьезней. За нападение на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей она может получить пятилетний срок.