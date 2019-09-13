Иномарка загорелась в центре Челябинска

Прохожие сняли видео.

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В пятницу, 13 сентября, на Свердловском проспекте 80 загорелся автомобиль. Очевидцы сняли пожар на видео.

На кадрах видно, что машина находится во дворе. В нескольких метрах стоит другое авто. На месте работают пожарные, пытаются потушить горящий автомобиль.

«Горела „Шевроле“ в движении, поэтому будет оформляться как ДТП, а не как пожар. На место выезжала одна единица техники и 4 человека личного состава. Потушили», — пояснили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

К счастью, никто не пострадал. Теперь сотрудники выясняют причину произошедшего ЧП.