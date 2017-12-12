/ Пьяный автомобилист отправится в колонию за лишение женщины ноги в ДТП

Мужчина также привлекался к уголовной ответственности за наркотики.

Курчатовский районный суд приговорил 29-летнего жителя Челябинска к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за наезд на пешехода. Авария случилась 12 января, когда мужчина управлял своим автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Судом установлено, что Шибанов проявил преступную неосторожность, в результате чего на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Островского Челябинска произвел наезд на 40-летнюю женщину, находившуюся вблизи эвакуируемого автомобиля после ДТП. В результате наезда потерпевшей причинена тупая травма левой ноги в виде последующей ампутации на уровне бедра. — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме прочего, мужчина в апреле 2017 года был приговорен к 1 году лишения свободы условно по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Адвокат осужденного попытался обжаловать приговор за пьяное ДТП, но ему не удалось — апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила решение районного суда без изменения.

Напомним, 12 января на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Островского во время подготовительных работ по погрузке аварийного автомобиля «КИА» водитель «Шевроле Лачетти» не справился с управлением и произвел наезд на стоявший автомобиль «КИА». Между машинами зажало девушку, пассажира «КИА», которая стояла на проезжей части дороги. Пострадавшая лишилась части ноги, до приезда скорой помощи она находилась в сознании.