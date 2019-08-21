«Поезд Дружбы» впервые отправился из Челябинска

Проводниками в нем стали студенты из разных регионов УрФО.

«Поезд Дружбы-2019» отправился из Челябинска в Адлер 20 августа. Впервые он отходит от железнодорожного вокзала столицы Южного Урала. Да и сама идея возродить поезда, где в одном составе будут работать проводники из разных областей, появилась не так давно.

«В советские времена рейсы дружбы были популярны. Мы решили возродить их 4 года назад, на базе резерва проводников города Екатеринбурга. Это был пробный рейс. Сейчас он распространился, в этом году отправляем из Челябинска. В нем принимают участие ребята из 6 субъектов: из Челябинской области, Пермского края, Оренбургской области — весь УрФО принимает участие в "Поезде Дружбы"», — прокомментировал для сайта «Первый областной» заместитель начальника уральского филиала «Федеральной пассажирской компании» Юрий Горшков.

Бойцам студенческих отрядов предстоит не только выполнять стандартные функции проводников, но и проводить в пути тематические радиопередачи, игры, конкурсы и другие развлекательные мероприятия.

По правилам безопасности, в головном и хвостовом вагоне едут штатные, опытные проводники, а также механик и, разумеется, начальник поезда.

«Челябинская земля впервые принимает этот поезд. В данном составе студенты со всего УрФО. Со студентами я работаю уже несколько лет, с ними работать одно удовольствие, никаких проблем. Всегда перед рейсами немного волнуемся, а перед таким рейсом — особенно», — рассказал сайту «Первый областной» начальник «Поезда Дружбы» Александр Шумеев.

Подключились к акции и воспитанники Челябинской детской железной дороги. Они подготовили вагоны к рейсу.