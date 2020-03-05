Сбежавших из Нижневартовска подростков сняли с поезда в Челябинске

Их задержали сотрудники транспортной полиции.

Послушать 00:00

Сообщение о пропаже несовершеннолетних поступило 3 марта. Выяснилось, что 17-летняя девушка и ее 16-летний друг купили билеты до Астрахани, чтобы поехать в Уфу.

«Незамедлительно были ориентированы сотрудники всех линейных подразделений, расположенных по маршруту следования данного поезда», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Уже на следующий день полицейские встретили их в Челябинске.

Оказалось, что по пути подростки распивали спиртное вместе с 21-летним попутчиком. Путешественников сняли с поезда и поместили в Центр временного содержания до прибытия их родителей.

В пресс-службе ведомства сообщили, что за распитие спиртных напитков их привлекли к административной ответственности. Кроме того, за вовлечение в употребление алкоголя ответит их новый знакомый.